نحو إدماج إنساني أوسع: تونس تتجه لتمكين العائلات من رعاية ذوي الإعاقة فاقدي السند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إدخال إصلاحات جديدة على منظومة الكفالة، بهدف فتح المجال أمام الأسر التونسية لاحتضان الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند، في إطار مقاربة اجتماعية أكثر إنسانية وشمولًا.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن التعديلات المرتقبة ستتيح للعائلات رعاية هذه الفئة مقابل منح مالية، بما يضمن توفير ظروف عيش كريمة خارج المؤسسات المختصة.

وأوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل النسيج العائلي، بدل بقائهم في مراكز الإيواء والتأهيل، التي قد تحدّ من تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي.

وأضاف أن تمكين هذه الفئة من العيش في بيئة أسرية طبيعية من شأنه أن يعزز فرص اندماجهم في المجتمع، ويكرّس في الآن ذاته قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



