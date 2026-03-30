مجتمع

نحو إدماج إنساني أوسع: تونس تتجه لتمكين العائلات من رعاية ذوي الإعاقة فاقدي السند

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إدخال إصلاحات جديدة على منظومة الكفالة، بهدف فتح المجال أمام الأسر التونسية لاحتضان الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند، في إطار مقاربة اجتماعية أكثر إنسانية وشمولًا.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن التعديلات المرتقبة ستتيح للعائلات رعاية هذه الفئة مقابل منح مالية، بما يضمن توفير ظروف عيش كريمة خارج المؤسسات المختصة.

وأوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل النسيج العائلي، بدل بقائهم في مراكز الإيواء والتأهيل، التي قد تحدّ من تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي.

وأضاف أن تمكين هذه الفئة من العيش في بيئة أسرية طبيعية من شأنه أن يعزز فرص اندماجهم في المجتمع، ويكرّس في الآن ذاته قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

المصدر: وات

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

510
الأخبار

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الهلال الأحمر يساهم في حملات نظافة كبرى بولاية باجة

340
أخر الأخبار

ترامب يُهين محمد بن سلمان: خلف القسوة رسالة سياسية
336
الأخبار

توقيع اتفاق بين قطر وأوكرانيا بشأن اعتراض الصواريخ و الطائرات المسيّرة
329
الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم الأحد
323
الأخبار

جريمة تهز الشراردة : ستينية تفارق الحياة بعد إصابتها ببندقية صيد
318
الأخبار

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال
316
الأخبار

اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بـ3 ولايات في الجمهورية
314
الأخبار

الأمين العام للكاف يرحل عن منصبه
300
الأخبار

والي سوسة يدعو الى تركيز كاميرا مراقبة بمداخل منطقة سيدي عبد الحميد
291
الأخبار

الاحتلال يمنع البطريرك بيتزابالا من دخول كنيسة القيامة لإحياء “أحد الشعانين”

