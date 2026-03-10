نحو إفريقيا بلا تأشيرات: البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي يجددان الدعوة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جدّدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي الدعوة إلى تعزيز حرية تنقل الأشخاص داخل القارة الإفريقية، مؤكدين أن تحقيق إفريقيا بلا تأشيرات يمثل خطوة أساسية لتسريع التحول الاقتصادي وتعزيز التكامل بين دول القارة.

وشارك في الندوة عدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال وممثلي مؤسسات التنمية الإفريقية، الذين شددوا على أن حرية تنقل الأشخاص تعد عنصراً محورياً لتحقيق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

وأشار المتدخلون إلى أنه رغم تراجع الرسوم الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، فإن القيود المفروضة على التأشيرات لا تزال تحد من نمو التجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار والسياحة وتنقل اليد العاملة بين الدول الإفريقية.

