نحو الترفيع في منح تحسين المسكن لذوي الدخل المحدود

أفادت وزارة التجهيز والإسكان، في إجابتها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب سامي رايس، يتعلق بطلب مراجعة منح تحسين المسكن لذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة، بأنها ستعمل على الترفيع في مبلغ المنح المرصودة للمنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكن، في حدود الإعتمادات المتوفرة لدى الصندوق.

و أوضحت الوزارة، في إجابتها التي نشرها البرلمان أول أمس الخميس على موقعه الرسمي، أنه بعد صدور الأمر عدد 1125 لسنة 2016، المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 534 لسنة 2007 الخاص بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن، تم الترفيع في مبلغ منحة تحسين السكن الى 5 آلاف دينار، بعد أن ظل لفترة طويلة في حدود ألفي دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 150 بالمائة، وذلك إثر مفاوضات طويلة مع مصالح وزارة المالية.

و أكدت أن هذا الإجراء، يندرج في إطار تدعيم الدور الاجتماعي للدولة، معتبرة في المقابل، أن هذه الزيادة تعد “غير كافية”، نظرا للارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء واليد العاملة بالقطاع، وتبقى قابلة للتحيين بالزيادة خلال مدة زمنية معينة حددتها ب 10 سنوات.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

309
الأخبار

قيس سعيّد يتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال

288
الأخبار

عيد الإستقلال : الرئيس الموريتاني يهنئ قيس سعيد
285
اقتصاد وأعمال

قطر للطاقة تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة
260
اقتصاد وأعمال

458 مليون يورو مساعدات اوروبية عاجلة لدول عربية
253
الأخبار

السفير الأسبق يوسف بن حاحا في ذمة الله
248
أخر الأخبار

هل يعتزم المغرب اقتناء سرب من مقاتلات سوخوي Su-35 الروسية ؟
240
أخر الأخبار

خلال زيارة إلى إسرائيل: جان-نويل بارو يضطر للاحتماء بسبب قصف إيراني قبل إلقاء كلمته
222
الأخبار

عيد الفطر: اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي
220
أخر الأخبار

قيس سعيّد وعبد المجيد تبّون يتبادلان تهاني عيد الفطر
216
أخر الأخبار

قائمة منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لمقابلتي الكوت ديفوار الودية

