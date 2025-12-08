نحو برمجة مباراة ودية أمام بوتسوانا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن خميس الحمزاوي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم والمسؤول عن منتخب الأكابر عن إمكانية برمجة مباراة ودية أمام منتخب بوتسوانا يوم 18 ديسمبر الجاري بتونس وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

و أوضح الحمزاوي في تصريح لبرنامج “الأحد الرياضي” على القناة الوطنية الأولى من الدوحة أن برنامج التحضيرات للنهائيات القارية سيشهد بعض التعديلات بعد الخروج المبكر من كأس العرب إضافة إلى قرار الفيفا القاضي بتأخير موعد تسريح اللاعبين الأفارقة المحترفين أسبوعا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

و أضاف أن عودة وفد المنتخب إلى تونس ستكون اليوم الاثنين قبل الدخول في تربص تحضيري بالعاصمة من 11 إلى 18 ديسمبر على أن يكون التحول إلى المغرب يوم 19 من الشهر ذاته.

و كان المنتخب التونسي قد ودع مسابقة كأس العرب بعد أن أنهى مشاركته في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط إثر فوزه على قطر 3-صفر و تعادله مع فلسطين 2-2 و خسارته أمام سوريا 0-1.

