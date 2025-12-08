Français
Anglais
العربية
الأخبار

نحو برمجة مباراة ودية أمام بوتسوانا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

نحو برمجة مباراة ودية أمام بوتسوانا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

أعلن خميس الحمزاوي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم والمسؤول عن منتخب الأكابر عن إمكانية برمجة مباراة ودية أمام منتخب بوتسوانا يوم 18 ديسمبر الجاري بتونس وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

و أوضح الحمزاوي في تصريح لبرنامج “الأحد الرياضي” على القناة الوطنية الأولى من الدوحة أن برنامج التحضيرات للنهائيات القارية سيشهد بعض التعديلات بعد الخروج المبكر من كأس العرب إضافة إلى قرار الفيفا القاضي بتأخير موعد تسريح اللاعبين الأفارقة المحترفين أسبوعا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

و أضاف أن عودة وفد المنتخب إلى تونس ستكون اليوم الاثنين قبل الدخول في تربص تحضيري بالعاصمة من 11 إلى 18 ديسمبر على أن يكون التحول إلى المغرب يوم 19 من الشهر ذاته.

و كان المنتخب التونسي قد ودع مسابقة كأس العرب بعد أن أنهى مشاركته في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط إثر فوزه على قطر 3-صفر و تعادله مع فلسطين 2-2 و خسارته أمام سوريا 0-1.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

378
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

374
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
342
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
298
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
289
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
268
الأخبار

سيف الدّين الجزيري : “يجب أن نستغلّ الفرصة و نفوز أمام قطر” (فيديو)
258
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
256
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)
253
الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]
244
الأخبار

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى