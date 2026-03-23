نحو تعديل قانون الملكية الأدبية والفنية: جلسة حاسمة غدا بلجنة التشريع العام

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة غدا الثلاثاء 24 مارس 2026 للنظر في الصيغة المعدلة لمقترح القانون عدد 047/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 بشأن الملكية الأدبية والفنية، والتصويت عليها.

ومن المنتظر أن تلتئم الجلسة صباح غد الثلاثاء 24 مارس 2026 على الساعة 10.00 بمقر مجلس نواب الشعب.

النظر في الصيغة المعدلة لمقترح القانون

وسيخصص هذا الاجتماع للنظر في الصيغة المعدلة لمقترح القانون عدد 047/2024، الذي يهدف إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية.

التصويت على المقترح

ويتضمن جدول أعمال اللجنة أيضا التصويت على الصيغة المعدلة لمقترح القانون، في إطار مواصلة النظر في النصوص التشريعية المعروضة عليها.

 

