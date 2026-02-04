Français
نحو كهرباء لـ300 مليون إفريقي: البنك الإفريقي للتنمية يطلق برنامجًا استراتيجيًا جديدًا

نحو كهرباء لـ300 مليون إفريقي: البنك الإفريقي للتنمية يطلق برنامجًا استراتيجيًا جديدًا

أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن المصادقة على برنامج جديد للمساعدة الفنية يهدف إلى دعم الدول الإفريقية في تحويل التزاماتها الطاقية إلى كهرباء فعلية يستفيد منها ملايين المواطنين عبر القارة.

وقد صادق مجلس إدارة البنك على مشروع «AESTAP Mission 300–المرحلة الثانية»، بتمويل يقدّر بـ 3.9 ملايين دولار على مدى سنتين، سيوفّر دعمًا فنيًا مباشرًا لـ 13 دولة إفريقية في إطار مبادرة Mission 300، التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى ربط 300 مليون إفريقي بالكهرباء بحلول سنة 2030.

يرتكز هذا البرنامج على دعم تنفيذ الميثاقات الوطنية للطاقة، وهي خطط تعتمدها الحكومات الإفريقية لتوسيع النفاذ إلى الكهرباء، وتعزيز حوكمة قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات الضرورية لتطوير البنية التحتية الطاقية.

ويؤكد البنك أن نجاح هذه الميثاقات يقتضي تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية، وضمان الانتقال من مرحلة الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الميداني الفعلي.

