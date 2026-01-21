نحو 30% من ريادة الأعمال: وزيرة الأسرة تطلق من المنتدى الأوّل للأعمال رؤية تمكين اقتصادي للنساء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

افتتحت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أشغال المنتدى الأوّل للأعمال ONE BUSINESS FORUM الذي تنظّمه المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو دعم المبادرة الخاصة وتعزيز دور رواد الأعمال في دفع النمو.

وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن هذا المنتدى يشكّل فضاءً عمليًا للتشبيك بين رواد الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمموّلين والشركاء، كما يمثّل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل التجارب الناجحة، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الفضاء الإقليمي، لا سيما مع الجزائر وليبيا، بما يدعم إدماج رواد الأعمال التونسيين في المحيطين المغاربي والمتوسطي.

وفي إعلان لافت، كشفت الوزيرة عن توجّه وطني يهدف إلى الارتقاء بنسبة ريادة الأعمال النسائية إلى ما لا يقل عن 30%، مؤكدة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، تمهيدًا للانطلاق في تنفيذ خطتها التنفيذية، بما يعزز حضور المرأة في النسيج الاقتصادي ويكرّس دورها كشريك فاعل في التنمية المستدامة.

