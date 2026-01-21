Français
Anglais
العربية
الأخبار

نحو 30% من ريادة الأعمال: وزيرة الأسرة تطلق من المنتدى الأوّل للأعمال رؤية تمكين اقتصادي للنساء

نحو 30% من ريادة الأعمال: وزيرة الأسرة تطلق من المنتدى الأوّل للأعمال رؤية تمكين اقتصادي للنساء

افتتحت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أشغال المنتدى الأوّل للأعمال ONE BUSINESS FORUM الذي تنظّمه المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو دعم المبادرة الخاصة وتعزيز دور رواد الأعمال في دفع النمو.

وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن هذا المنتدى يشكّل فضاءً عمليًا للتشبيك بين رواد الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمموّلين والشركاء، كما يمثّل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل التجارب الناجحة، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الفضاء الإقليمي، لا سيما مع الجزائر وليبيا، بما يدعم إدماج رواد الأعمال التونسيين في المحيطين المغاربي والمتوسطي.

وفي إعلان لافت، كشفت الوزيرة عن توجّه وطني يهدف إلى الارتقاء بنسبة ريادة الأعمال النسائية إلى ما لا يقل عن 30%، مؤكدة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، تمهيدًا للانطلاق في تنفيذ خطتها التنفيذية، بما يعزز حضور المرأة في النسيج الاقتصادي ويكرّس دورها كشريك فاعل في التنمية المستدامة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

655
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

621
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
502
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
327
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
299
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
291
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
286
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
282
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
269
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00
266
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى