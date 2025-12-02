نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نعت الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين رئيسها السيد نزار شيخ روحه الذي وافته المنيّة يوم أمس.

وكتبت الغرفة في تدوينةٍ على صفحتها : “ببالغ الحزن وقلوب مكسورة، ننعى رحيل رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين السيد نزار شيخ روحه، الذي غادرنا في ريعان شبابه، تاركًا وراءه فراغًا كبيرًا وصدمة موجعة لكل مَن عرفه”.

وتقام صلاة جنازة الفقيد المرحوم نزار شيخ روحو، اليوم اثر صلاة الظهر بجامع الاستقامة زنقة بن حمادو ساقية الزيت بصفاقس.

تقبل الله الفقيد بواسع رحمته ورزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

