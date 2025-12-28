نزاع تايلاند–كمبوديا: ترامب يهنئ قادة البلدين

هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة كلٍّ من تايلاند وكمبوديا، على خلفية توصلهم، يوم السبت، إلى اتفاق لوقفٍ فوري لإطلاق النار في نزاعهما الحدودي، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 47 شخصًا وتشريد نحو مليون آخرين.

وفي منشور له على منصته «تروث سوشيال» (Truth Social)، قال ترامب: «أودّ أن أهنئ هذين القائدين العظيمين على خطوتهما المتميزة التي أفضت إلى هذه النتيجة السريعة والعادلة للغاية»، مضيفًا أن الولايات المتحدة «فخورة بمساهمتها في هذا الملف».

وأضاف ترامب، في تصريح آخر: «ربما أصبحت الولايات المتحدة هي منظمة الأمم المتحدة الحقيقية»، وذلك قبيل لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيدًا بالدور الذي يقول إنه اضطلع به في تسوية عدد من النزاعات حول العالم.

وفي ما يتعلق بالأمم المتحدة، اعتبر ترامب أن هذه المنظمة «قدمت القليل جدًا من المساعدة أو الدعم في أيٍّ من هذه النزاعات، بما في ذلك الكارثة الجارية حاليًا بين روسيا وأوكرانيا»، على حد تعبيره.