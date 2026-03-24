Français
Anglais
العربية
الأخبار

نزول أمطار غزيرة وثلوج… المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر السواق ومستعملي الطريق

بعا لآخر التحسينات الجوية، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السواق ومستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر نظراً للتقلبات الجوية تتسم بنزول أمطار غزيرة، كما يُتوقع تساقط بعض الثلوج. ونصح المرصد الوطني لسلامة المرور بأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خصوصًا بمناطق نزول الأمطار الغزيرة والثلوج. ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق  الى: 

  1. تفقّد الماسحات والأضواء: تأكد أن ماسحات الزجاج (essuie-glaces) تعمل بكفاءة وأن جميع أضوائك واضحة.
  2. التخفيف من السرعة :القاعدة الذهبية الأولى. الأمطار الغزيرة و الثلوج تقلل من ثبات السيارة على الطريق.
  3. ضاعف مسافة الأمان: اترك مسافة لا تقل عن 3 ثوانٍ بينك وبين السيارة التي أمامك.
  4. تجنب المناطق المنخفضة: مع الأمطار “الغزيرة جداً”، يرتفع خطر تجمع المياه بسرعة. لا تغامر بعبورها.
  5. لا للفرملة المفاجئة: تجنب الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي (aquaplaning) .
  6. عند انعدام الرؤية: إذا أصبح المطر أو البرد كثير لدرجة لا يمكنك معها الرؤية، ابحث عن مكان آمن للتوقف (بعيداً عن مجرى السيل) وشغّل الأضواء الرباعية (feux de détresse).
  7. انتبه لهبات الرياح: أمسك المقود بقوة بكلتا يديك، خاصة عند عبور الجسور أو المناطق المفتوحة، استعداداً لهبات الرياح (60 كلم/س).
  8. خطط لرحلتك: غادر مبكراً أو أجّل المواعيد غير الضرورية، خاصة في أقصى الشمال.
  9. الاودية : عدم المجازفة بشق الاودية ذا منسوب المياه يكون مرتفع
  10. اشحن هاتفك: تأكد من أن بطارية هاتفك ممتلئة قبل أي تنقل تحسباً لأي طارئ
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى