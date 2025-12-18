Français
نشرة متابعة : أمطار رعدية وغزيرة متوقعة بعدة مناطق

نشرة متابعة : أمطار رعدية وغزيرة متوقعة بعدة مناطق

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة للوضع الجوي، بأن الأوضاع الجوية ستكون ملائمة لنزول أمطار متفرقة ومؤقتًا رعدية، وذلك بداية من اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار بعدد من الجهات.

وأوضح المعهد أن الأمطار ستهمّ خلال اليوم مناطق الجنوب، حيث تكون أحيانًا غزيرة بعد الظهر بالجنوب الغربي، مع تسجيل كميات قصوى تتراوح بين 20 و40 مليمترًا. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية، وبصفة محلية، مناطق الوسط والشمال، لكن بفاعلية أقل.

ويتواصل الوضع الجوي غير المستقر يوم غد الجمعة 19 ديسمبر 2025، حيث يُتوقع نزول الأمطار بأغلب الجهات، وتكون مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة خاصة بالجنوب الشرقي. كما يُنتظر أن تمتد الأمطار بعد الظهر إلى المناطق الشرقية للوسط والشمال، مع تسجيل كميات هامة تتراوح بين 30 و50 مليمترًا، لا سيما بجهات الوطن القبلي والساحل وصفاقس.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي المواطنين إلى متابعة تطور الوضع الجوي بصفة مستمرة، والاطلاع على خريطة اليقظة المتاحة عبر الموقع الرسمي للمعهد أو من خلال تطبيق الهاتف الخاص به، تفاديًا لأي مخاطر محتملة ناتجة عن التقلبات الجوية.

