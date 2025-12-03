نشرة متابعة : أمطار رعدية و انخفاض حاد في درجات الحرارة بداية من ظهر اليوم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر المعهد الوطني للرصد الجوي من تواصل التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، حيث يكون الوضع الجوي ظهر اليوم الأربعاء وخلال الليلة المقبلة ملائمًا لنزول أمطار متفرقة ومؤقتًا رعدية بالمناطق الغربية، لتشمل تدريجيًا بقية الجهات الشرقية.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خاصة بولايات الشمال الغربي وبنزرت والقصرين، مع تسجيل تساقط البرد في مناطق محدودة، وتراوح الكميات بين 20 و40 ملم.

كما يتواصل نزول الأمطار خلال يومي الخميس والجمعة 4 و5 ديسمبر بالشمال، وتكون محليًا رعدية وقوية بولايات بنزرت وباجة وجندوبة، مما يرفع من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة.

وبداية من يوم غد الخميس، يُنتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، حيث تتراوح الصغرى بين 1 و5 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 6 و10 درجات ببقية الجهات، في حين تكون القصوى عامة بين 12 و17 درجة ولا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر أثناء التنقل، خصوصًا في فترات نشاط العواصف الرعدية، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المعرضة للفيضانات.

