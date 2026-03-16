نشرة متابعة: أمطار غزيرة بهذه المناطق

أفاد المعهد الوطني للرّصد الجوي اليوم الاثنين، 16 مارس 2026، بأنّ الوضع الجوي سيتواصل ملائما لنزول الامطار بالشمال و المناطق الغربية و تكون مؤقتا رعديّة و أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات العامة بين 30 و 50 مليمترا وتصل محليا 7 مليمترا ثمّ تشمل اثناء اللّيل و خلال يوم الغد الثلاثاء 17 مارس 2026 المناطق الساحلية الشرقية حيث تكون محليا غزيرة، و تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط محلي للبرد.

و من المنتظر هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية بالشمال و الوسط حيث تتراوح سرعتها القصوى بين 50 و 80 كلم/س قرب السواحل و بالمرتفعات و تصل مؤقتا إلى 100 كلم/س بجهة القصرين.

