نشرة متابعة: أمطار متفرّقة و تراجع في درجات الحرارة مع تساقط الثلوج بالمرتفعات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتميّز الوضع الجوي بداية من آخر نهار هذا اليوم الثّلاثاء، 06 جانفي 2026، بنزول أمطار متفرّقة و مؤقّتا رعديّة بالمناطق الغربية ثمّ تشمل تدريجيا المناطق الشّرقية و تكون أحيانا غزيرة أثناء الليل خاصة بأقصى الشّمال، ثم لاحقا جهتي الوطن القبلي و الساحل و تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملمترا مع تساقط محلي للبرد.

و ينتظر أن تنخفض الحرارة بصفة ملحوظة بداية من آخر هذه اللّيلة حيث تتراوح الصّغرى عامة بين 05 و 08 درجات و تكون بين صفر و 04 درجات بالمناطق الغربية مع تساقط الثلوج بمرتفعات القصرين و سليانة و الكاف و جندوبة أمّا القصوى فتكون بين 10 و 14 درجة و لا تتجاوز 06 درجات بالمرتفعات يوم الغد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



