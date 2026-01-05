Français
Anglais
العربية
الأخبار

نشرة متابعة: أمطار و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الغد

نشرة متابعة: أمطار و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الغد

أفاد المعهد الوطني للرّصد الجوي اليوم الإثنين، 05 جانفي 2026، بأنّ الوضع الجوي سيتميز بداية من بعد ظهر يوم الغد الثّلاثاء، 06 جانفي 2026، بنزول أمطار متفرّقة و مؤقّتا رعديّة بالمناطق الغربية ثمّ تشمل تدريجيا المناطق الشّرقية للشّمال و الوسط و تكون أحيانا غزيرة أثناء الليل خاصة بأقصى الشّمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملمترا مع تساقط محلي للبرد.

كما ينتظر أن تنخفض الحرارة بصفة ملحوظة بداية من يوم الأربعاء، 07 جانفي 2026، حيث تتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة و لا تتجاوز 06 درجات بالمرتفعات أمّا الصّغرى فتكون عامة بين 05 و 08 درجات و بين صفر و 04 درجات بالمناطق الغربيّة مع تساقط بعض الثّلوج بمرتفعات جندوبة و باجة و الكاف و سليانة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

940
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

464
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
337
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
318
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
310
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
303
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
296
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
291
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
280
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
275
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى