نشرة متابعة: أمطار و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الغد

أفاد المعهد الوطني للرّصد الجوي اليوم الإثنين، 05 جانفي 2026، بأنّ الوضع الجوي سيتميز بداية من بعد ظهر يوم الغد الثّلاثاء، 06 جانفي 2026، بنزول أمطار متفرّقة و مؤقّتا رعديّة بالمناطق الغربية ثمّ تشمل تدريجيا المناطق الشّرقية للشّمال و الوسط و تكون أحيانا غزيرة أثناء الليل خاصة بأقصى الشّمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملمترا مع تساقط محلي للبرد.
كما ينتظر أن تنخفض الحرارة بصفة ملحوظة بداية من يوم الأربعاء، 07 جانفي 2026، حيث تتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة و لا تتجاوز 06 درجات بالمرتفعات أمّا الصّغرى فتكون عامة بين 05 و 08 درجات و بين صفر و 04 درجات بالمناطق الغربيّة مع تساقط بعض الثّلوج بمرتفعات جندوبة و باجة و الكاف و سليانة.
