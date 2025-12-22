نشرة متابعة: أمطار و تراجع في درجات الحرارة مع تساقط الثّلوج بهذه المناطق [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، المعهد الوطني للرّصد الجوي في نشرة متابعة بأنّ الوضع الجوي خلال الليلة القادمة سيتميز بنزول أمطار مؤقّتا رعديّة بالمناطق الغربية ثمّ تشمل خلال يوم الغد الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بقيّة مناطق الشّمال و محلّيا الوسط و تكون أحيانا غزيرة، خاصة بأقصى الشّمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد.

و أضاف المعهد أنّه من المنتظر أن يتمّ تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بصفة ملحوظة حيث تتراوح القصوى بين 12 و 16 درجة و لا تتجاوز 07 درجات بالمرتفعات، أمّا الصّغرى فتكون عامة بين 06 و 10 درجات و بين 0 و 05 درجات بالجهات الغربية مع تساقط الثلوج آخر هذه الليلة و صباح يوم الغد بالمناطق التي يتجاوز ارتفاعها 1000 مترا بولايات القصرين و الكاف و سليانة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



