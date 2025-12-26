Français
Anglais
العربية
تونس

نشرة متابعة: بداية من بعد ظهر اليوم أمطار غزيرة بهذه المناطق

نشرة متابعة: بداية من بعد ظهر اليوم أمطار غزيرة بهذه المناطق

أفاد المعهد الوطني للرّصد لجوي بأنّ الوضع الجوي سيكون بداية من بعد ظهر هذا اليوم 26 ديسمبر 2025، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعديّة بالشّمال و محليا الوسط و تكون غزيرة آخر النهار و أثناء الليل خاصة بولايات نابل و سوسة و المنستير و زغوان و تونس الكبرى و بنزرت حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا و تصل محليا إلى 80 مليمترا مع تساقط البرد و هبوب رياح قوية أثناء ظهور السّحب الرّعدية.

كما يتواصل الوضع الجوي يوم الغد السبت 27 ديسمبر 2025 ملائما لنزول الأمطار بالمناطق الشّرقية للشمال و الوسط و تكون غزيرة خاصة بجهة الوطن القبلي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

417
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

308
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
292
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
287
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)
283
أخر الأخبار

جدل واسع إثر سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي… فريد العليبي يقدّم قراءة لحيثيات الحادثة [فيديو]
274
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : تونس حاليا قبلة المستثمرين العرب الأجانب حقيقة مؤكدة و ليست دعاية مجانية 
273
الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب
268
الأخبار

ليبيا : شلل في قيادة الجيش… مصرع خمسة مسؤولين كبار في تحطّم طائرة بتركيا
264
أخر الأخبار

ما بعد إستقالة الطبوبي..من يُسير الإتحاد وما مآلات الإضراب العام والمؤتمر ؟ (فيديو)
260
الأخبار

القصرين : الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة و حجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى