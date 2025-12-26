نشرة متابعة: بداية من بعد ظهر اليوم أمطار غزيرة بهذه المناطق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرّصد لجوي بأنّ الوضع الجوي سيكون بداية من بعد ظهر هذا اليوم 26 ديسمبر 2025، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعديّة بالشّمال و محليا الوسط و تكون غزيرة آخر النهار و أثناء الليل خاصة بولايات نابل و سوسة و المنستير و زغوان و تونس الكبرى و بنزرت حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا و تصل محليا إلى 80 مليمترا مع تساقط البرد و هبوب رياح قوية أثناء ظهور السّحب الرّعدية.

كما يتواصل الوضع الجوي يوم الغد السبت 27 ديسمبر 2025 ملائما لنزول الأمطار بالمناطق الشّرقية للشمال و الوسط و تكون غزيرة خاصة بجهة الوطن القبلي.

