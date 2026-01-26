نشرة متابعة: طقس بارد و أمطار بهذه المناطق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في نشرة متابعة اليوم الإثنين، 26 جانفي 2026، أفاد المعهد الوطني للرّصد الجوي أنّ الطقس سيكون باردا مع أمطار خلال هذا اليوم بمناطق الشمال وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشّمال الغربي.

و تكون الرياح قوية نسبيا إلى قوية بأغلب الجهات وتكون قوية جدا تصل إلى حدود 100 كلم/س في شكل هبات خاصة قرب السواحل و بمرتفعات القصرين و سليانة وبجهة سيدي بوزيد مع مستوى يقظة برتقالي، كما تكون الرّياح مثيرة للرّمال و الاتربة بالجنوب.

و فيما يلي تفاصيل الحالة الجوّية خلال هذا اليوم:

