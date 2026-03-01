Français
الأخبار

نضال العيفي : حققنا 3 نقاط مهمة تجعلنا نعمل بأريحية تحضيرا لبقية المشوار (فيديو)

أكّد لاعب الترجي الرياضي التونسي نضال العيفي في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه حقّق اليوم فوزا مهما و ثلاث نقاط ثمينة خاصة بالنظر إلى الكيفية (3-0).

و زاد : ” فوز اليوم يجعلنا نكسب الثقة أكثر في أنفسنا و نعمل بأريحية تحضيرا لبقية المشوار.”

و أضاف : ” أحمد الله على تجربتي في الترجي ، مازلت لم أكشف بعد على كل إمكانياتي ، الترجي جمعية كبيرة و صعبة و أنا مطالب بالعمل جيّدا و تطوير نفسي.”

و ختم : ” سنواجه مستقبل المرسى خلال المقابلة المقبلة في ملعب رادس و علينا التحضير له جيّدا من أجل الفوز نتيجة و آداءا مثل لقاء اليوم لكي ندخل مباراة الأهلي بثقة في النفس.”

 

