Français
Anglais
العربية
الأخبار

نضال ورفلي: تونس يمكنها التعويل على الطاقة النووية المدنية لتنويع مواردها الطاقية (تصريح)

أجرت  تونس الرقمية حوارًا مع نضال الورفلي، مدير الشراكات الاستراتيجية بالمفوضية الفرنسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة (CEA France)، وخبير دولي في مجال الانتقال الطاقي، وذلك على هامش مشاركته في حلقة نقاش خُصّصت لـ”الفرص الجديدة للاستثمار”.

وقد انتظمت هذه الحلقة ضمن فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لأيام المؤسسة، التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة.

وقد أتاح هذا الموعد الاقتصادي تقديم أفكار لمشاريع هيكلية تهدف إلى الاستفادة من التوازنات الاقتصادية العالمية الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على فرص استثمارية تشمل مشاريع جديدة، أو توسعات، أو مبادرات ذات بعد تكنولوجي عالٍ.

وفي معرض رده على سؤال حول قدرة تونس على بلوغ نسبة 30 في المائة من الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي في أفق سنة 2030، اعتبر نضال ورفلي أن هذا الهدف، على أهميته، يظل غير كافٍ لتلبية مجمل الحاجيات الطاقية ولمواجهة التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي للبلاد. وقال في هذا السياق: «علينا أن نكون أكثر طموحًا في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة»، داعيًا إلى تفكير معمق في خيار الطاقة النووية المدنية لإنتاج الكهرباء.

وأضاف أن السعي إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الطاقية يفرض الانفتاح على مختلف مصادر الطاقة النظيفة القادرة على الاستجابة المستدامة للاحتياجات الوطنية. وأوضح قائلًا: «يمكن للطاقة النووية المدنية أن تشكّل حلًا وجيهًا، خاصة لمواكبة تطوير القطاع الصناعي».

وبخصوص مشروع ELMED، أشار الخبير إلى أنه يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الاستراتيجية لتونس، وسيمكنها من التموقع كمحور طاقي حقيقي. وقال: «أوروبا اليوم منخرطة في انتقال سريع، تحت ضغط متطلبات إزالة الكربون، وأمن التزود، وإعادة توطين سلاسل القيمة. وسيجعل مشروع ELMED من تونس مزودًا للطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون نحو أوروبا. ولا ينبغي للبلاد أن تكتفي بدور بلد عبور فحسب، بل أن تصبح قطبًا طاقيًا متكاملًا».

وعن مسألة الضريبة الكربونية، ذكّر نضال ورفلي بأن تونس مطالبة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو تحدٍّ محوري لمستقبل العلاقات بين بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن «من الضروري فتح حوار مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتقييم إيجابيات وسلبيات اعتماد مثل هذه الضريبة على المبادلات التجارية مع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد»، داعيًا إلى تفاوض جماعي باسم مجمل دول شمال إفريقيا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

289
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026

285
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
268
الأخبار

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور
267
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
261
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا
260
الأخبار

مقتل جنديين أمريكيين خلال هجوم في تدمر وسط سوريا
251
الأخبار

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة أشغال اللجان
250
الأخبار

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد
247
أخر الأخبار

تونس – الجزائر : منعرج حاسم لتعزيز التكامل الاقتصادي
245
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: أفضل الهدّافين في كل نسخة منذ 1957

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى