الأخبار

نظام الحصة الواحدة بمدنين: تجربة ناجحة والأولياء والتلاميذ يطالبون بتعميمها وطنياً [فيديو]

تمّ تعميم نظام الحصة الواحدة في 19 مؤسسة تربوية بولاية مدنين، في تجربة حظيت بتقييم إيجابي من التلاميذ والإطار التربوي لما أفرزته من مكاسب تعليمية وتنظيمية.

وفي تصريح لوكالة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح  المدير الجهوي للتعليم الإعدادي والثانوي بمدنين، أنّ الحصة الواحدة أسهمت في تحسين نسب النجاح، وتبسيط تنظيم النقل المدرسي، وحسن إدارة وقت التلاميذ، إلى جانب تقليص استهلاك الماء والكهرباء.

من جهته، رحّب رضا الزهروني، رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، بهذه التجربة، معتبرًا أنها تحدّ من تنقلات التلاميذ وتقلّص مخاطر الانحراف خارج محيط المؤسسة. وأكد، في تصريح لـتونس الرقمية، أنّ هذا النظام يساعد التلميذ على التركيز على دراسته، داعيًا إلى تعميم التجربة على بقية الولايات.

وأشار الزهروني إلى وجود عوائق لوجستية قد تعرقل التعميم، أبرزها نقص القاعات الدراسية في بعض المدارس، ما يفرض توزيع الدروس. وشدّد على ضرورة تقليص الفترات الفاصلة بين الحصص، وإن تعذّر ذلك، توفير فضاءات مؤطرة وآمنة لحماية التلاميذ، في إطار إصلاح تربوي يضع مصلحة المتعلم في الصدارة.

تعليقات

