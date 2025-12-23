نعيمة الجلاصي: المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد شملت أكثر من 22 ألف عائلة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّدت اليوم الثّلاثاء، 23 ديسمبر 2025، رئيسة الاتحاد التونسي للتّضامن الاجتماعي نعيمة الجلاصي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ الاتحاد يقوم في كلّ المناسبات المتعلّقة بالتضامن و المدّ الاجتماعي و المساعدات بالتّدخل و تنفيذ جملة من الحملات التضامنية.

و أوضحت الجلاصي أنّه على خلفيّة موجة البرد كان الاتحاد في الموعد ككل سنة و انطلقت الاستعدادت بداية من الاعداد لصفقات شراء المساعدات التي سيتمّ توزيعها على الفئات المعوزة، و بالنّسبة لهذه السّنة و تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذّي شدّد في لقائه مع وزير الشّؤون الاجتماعية على أنّ المساعدات يجب أن يتمّ توزيعها على مستحقيها المتواجدين في كامل تراب الجمهورية.

و في هذا الاطار أكّد وزير الشّؤون الاجتماعية، وفق الجلاصي، على أن تكون المساعدات موجّهة خاصة للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي و هم أساسا العائلات المعوزة و العائلات محدودة الدّخل مع التركيز أساسا على العائلات الأشد فقرا و التي تكون متواجدة في كلّ مناطق الجمهورية، كما أكّد الوزير على أنّ هذه السّنة يتمّ اعتماد مقاربة لتمكين الفئات الفقيرة و التي تنضوي في إطار برنامج الأمان الاجتماعي بالاعتماد على درجات الحرارة أي أنّ المعتمديات الأكثر برودة ستشملها أكثر مساعدات.

و تابعت المتحدّثة القول إنّ هذا لا يعني أنّ الفئات الأخرى و الموجودة بالجهات التي ليست فيها درجات حرارة منخفضة، سيتمّ إقصاؤهم بل سيتمّ تمتيعهم بجملة من المساعدات، خاصة و أنّ هذه المساعدات انطلقت في وقت قياسي هذه السّنة مع نهاية شهر نوفمبر و إلى غاية 10 ديسمبر و شملت 22 الف و 100 عائلة.

و كشفت الجلاصي أنّه في البرنامج كان يوجد تقريبا 21 ألف عائلة و لكن على خلفيّة الطّلبات المتزايدة، تمكّن الاتحاد من توفير المساعدات لأكثر من 22 ألف عائلة، و تتمثل هذه المساعدات أساسا في الأغطية الصوفية و في الملابس و الأحذية و الحشايا و المواد غذاية التي بلغت 438363 كلغ، و قد تمّ رصد ما قدره 5 مليون دينار من قبل الدّولة و وزارة الشّؤون الاجتماعية لتمتيع العائلات بهذه المساعدات الإجتماعيةّ، وفق تعبيرها.

