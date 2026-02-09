نفزة: إجراءات وقائية بعد تسجيل خطر انهيار السور الخارجي بنادي الأطفال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت بلدية نفزة عن اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة حول أحد نوادي الأطفال بالمنطقة، وذلك على إثر معاينة خطر انهيار يهدد الجدار الخارجي للمبنى.

وأوضحت البلدية، في بلاغ موجه إلى العموم، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تطبيق القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 والمتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، وذلك بعد الاطلاع على الإشعارات الواردة والمعاينات الميدانية التي أكدت وجود خطر حقيقي قد يهدد سلامة الأطفال والمارة.

وتشمل الإجراءات المتخذة:

منع التوقف والوقوف للأشخاص والعربات بالقرب من المكان المعني؛

منع الانتصاب أو التواجد في محيط المبنى؛

تركيز حواجز وإشارات تحذيرية لتأمين الفضاء وحماية المارة.

وأكدت بلدية نفزة أن هذه التدابير ستظل سارية المفعول إلى حين استكمال جميع التدخلات الفنية والأشغال الضرورية، ضمانًا لسلامة الأطفال والمواطنين وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

