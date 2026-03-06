نفزة: عطب فني يتسبب في اضطراب توزيع مياه الشرب

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل خلل فني مساء الخميس في إحدى التجهيزات الخاصة بإنتاج المياه، ما أدى إلى اضطراب في تزويد عدد من المناطق بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضحت الشركة أن العطب أصاب المضخة الغاطسة للبئر العميقة “الخنقة”، الأمر الذي تسبب في اضطراب توزيع المياه بمدينة نفزة والمناطق المجاورة لها من ولاية باجة.

وأكدت الشركة أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح العطب وإعادة تشغيل البئر في أقرب الآجال، مشيرة إلى أن استئناف التزويد بالمياه من المنتظر أن يتم تدريجيًا بداية من منتصف نهار يوم الجمعة 6 مارس 2026.

المصدر: وات