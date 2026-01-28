Français
نفط: ليبيا توقع اتفاق تطوير طويل المدى لمدة 25 سنة مع توتال إنيرجيز باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار

أعلنت شركة توتال إنرجي أنه بمناسبة انعقاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي احتضنتها طرابلس يوم 24 جانفي، وقّع باتريك بويانيه، الرئيس المدير العام لمجموعة توتال إنرجي، اتفاقًا يقضي بتمديد امتيازات واحة إلى غاية 31 ديسمبر 2050، بالشراكة مع وكونوكو فيليبس الأمريكية وذلك بحضور عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بهدف رفع إنتاج شركة الواحة إلى 850 ألف برميل يوميا، وبصافي إيرادات متوقعة للدولة يفوق 376 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن حكومة الوحدة الوطنية ركزت خلال الفترة الماضية على تثبيت انتظام الإنتاج ورفع كفاءة المنظومة التشغيلية وتهيئة بيئة أكثر وضوحا للشراكات والاستثمار، مشيرا إلى أن عام 2025 سجل أعلى معدل إنتاج يومي بلغ 1,374,000 برميل يوميا وهو الأعلى منذ أكثر من 12 سنة، إلى جانب إدخال عدد من الحقول الجديدة إلى الإنتاج، والإعلان عن جولة العطاء العام للاستكشاف في اليابسة والمياه المغمورة باعتبارها الأولى منذ أكثر من 17 عاما.

وتتواجد شركة توتال إنرجي في ليبيا منذ سنة 1956. وفي سنة 2025، بلغ متوسط إنتاج الشركة في البلاد نحو 113 ألف برميل مكافئ نفط يوميًا.

