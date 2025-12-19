Français
أخر الأخبار

نقابات مسدي الخدمات الصحية تدعو إلى إيجاد الحلول بخصوص مشاكل صندوق الكنام

دعت التنسيقية الوطنية لنقابات مسدي الخدمات الصحية سلط الإشراف إلى الجلوس مع كل الهياكل المعنية في أقرب الآجال لإيجاد الحلول والتداول في الوضع الراهن بخصوص العلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل فوات الأوان.

وأكّدت التنسيقية، في بيان مساء الخميس، أنّ هذا الصندوق أصبح عاجزا على الإيفاء بتعهداته المالية إزاء مسدي الخدمات الصحية، ممّا ألحق ضررا بالمضمونين الاجتماعيين.
ولاحظت أنّ المنظومة الصحية مهدّدة بالانهيار وأنّ “التضحيات” التي ما انفكّ يقدّمها مسدي الخدمات الصحية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة ومخابر التحاليل الطبية ومصحات تصفية الدم والمصحات الخاصة من أجل مواصلة تأمين خدماتهم للمضمونين الاجتماعيين والدّفاع عن ديمومة المنظومة الصحية، قد بلغت اليوم مفترق طريق خطير.

وتابعت ان الصعوبات المالية الجسيمة في هذا القطاع أصبحت غير محتملة، إلى حدّ العجز الكامل عن مواصلة إسداء الخدمات.

يشار إلى أنّ التنسيقية الوطنية لنقابات مسدي الخدمات الصحية تضمّ النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية الأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والغرفة الثقافية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة التونسية للبيولوجيين الخواص والغرفة الثقافية الوطنية لمصحات تصفية الدم.

