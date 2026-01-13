Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

نقابة الفلاحين تطالب بتوفير مادة الأمونيتر خلال هذه الفترة الحساسة[فيديو]

أفاد اليوم الثّلاثاء، 13 جانفي 2026، رئيس النّقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ قطاع الزّراعات الكبرى يعني من عدّة مشاكل في مراحل مختلفة من الانتاج.

و قال الضاوي إنّه بعد تجاوز الاشكال المتعلّق بنقص مادة الـ DAP، أصبح الاشكال حاليا في نقص مادة الامونيتر، مؤكّدا أنّه تلقى عديد التشكيات من قبل عدد من الفلاحين في مختلف الجهات على خلفيّة هذا الوضع.

و أشار المتحدّث إلى أنّه خلال الموسم الفلاحي 2024 – 2025 تمّ انتاج 12 مليون قنطار لصالح الدّولة، و لكن مع بداية الموسم الفلاحي الحالي لم يتمّ توفير البذور اللازمة مما اضطرّ عدد من الفلاحين إلى تغيير توجّههم و زرع بذور أخرى مثل الأعلاف.

و تابع المتحدّث القول إنّه تمّ أيضا دفع معلوم المساهمات في صندوق الجوائح الطّبيعية خلال موسم 2023 – 2024 و موسم 2024 – 2025، و في المقابل لم يتحصّل الفلاح على حقّه عند تعرّضه لجائحة، مشدّدا على أنّه من غير المقبول أن لا يتحصّل الفلاح على حقّه و يتمّ مرّة أخرى استدعائه للاكتتاب، و الحال أنّه لم يعد قادرا على القيام بالاكتتاب و هو لم يتحصّل على مستحقّاته، هذا بالاضافة إلى اشتراط آجال 10 ايام فقط و هي فترة تعجيزيّة، وفق قول المتحدّث.

و طالب رئيس نقابة الفلاحين إلى الاخذ بعين الاعتبار وضعيّة الفلاح لكونه المنتج في البلاد، و توفير مادة الامونيتر بعد نزول كميات من الأمطار و اعتبار هذه الفترة حساسة لنمو النبتة، و ايجاد حلّ فعال للوضع و حسن توزيع هذه المادة بين الجهات المنتجة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

663
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

599
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
443
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
391
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
323
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
321
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
311
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
310
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)
308
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي
299
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى