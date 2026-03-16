نقاط البيع مُتواصلة بعد رمضان.. ووزير التجارة يُفسر ارتفاع أسعار الخضر والغلال

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اليوم الإثنين، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة ستعمل بعد شهر رمضان على ضمان استمرارية نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، مع تنويع محتواها لتشمل أغلب المواد الاستهلاكية التي تهم قفة المواطن.

وأوضح الوزير، في رده على الأسئلة الشفاهية الموجهة إليه من قبل النواب، أن هذه النقاط ستواصل نشاطها في مرحلة ما بعد رمضان، على غرار ما تم توفيره في نقاط البيع بولاية أريانة ومنطقة حي الزهور.

الإقبال على نقاط البيع لم يبلغ المستوى المأمول

وأشار سمير عبيد إلى أن تأثير نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال شهر رمضان لم يكن في مستوى التطلعات، مضيفا أنه لم يتم تسجيل الإقبال المنتظر مقارنة بالسنوات الماضية.

ولفت إلى أن الوزارة تعتزم مراجعة هذا التصور وتطوير محتوى هذه الفضاءات بما يجعلها أكثر استجابة لحاجيات المستهلكين وأكثر نجاعة في تعديل السوق.

وزير التجارة يفسر ارتفاع أسعار الخضر والغلال

وفي ما يتعلق بالارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والغلال خلال الفترة الأخيرة، أوضح الوزير أن السوق لا تعيش حاليا ذروة موسم الإنتاج، بل ما يعرف بموسم الباكورات، الذي يمتد عادة في تونس من نوفمبر إلى أفريل.

وبيّن أن هذا العامل كان له تأثير نسبي على الأسعار، في انتظار دخول موسم الإنتاج الفعلي بما قد يساهم في تعديل السوق وتحسين العرض.

دعوة إلى التبليغ عن التجاوزات عبر الخط الأخضر

ودعا وزير التجارة المواطنين إلى التبليغ عن كل التجاوزات والمخالفات التي تتم معاينتها في الأسواق، عبر الخط الأخضر الذي وضعته الوزارة على ذمتهم.

وأكد في هذا السياق أن مصالح الوزارة تتفاعل مع أغلب الشكاوى في الإبان، في إطار متابعة وضعية التزويد والتصدي للتجاوزات والاحتكار والمضاربة.

استئناف تزويد الفارينة قبل عيد الفطر أو بعده بيوم

وبخصوص الاضطراب المسجل في توزيع مادة الفارينة، أفاد سمير عبيد بأن استئناف التزويد سيكون إما قبل عيد الفطر بيوم أو بعده بيوم.

وشدد الوزير على أنه سيتم الضغط من أجل احترام هذا الموعد وضمان عودة التوزيع خلال الفترة المحددة.

