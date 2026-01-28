نقلة نوعية في الخدمات الصحية بڨفصة: المستشفى الجامعي يتعزّز بأقسام متطورة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحيّة وتحديث خدماتها وتقريب الاختصاصات الطبية من المواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن جملة من المشاريع والتجهيزات الصحيّة الجديدة لفائدة المستشفى الجامعي بڨفصة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية بالجهة.

وشملت هذه التدخّلات إحداث أقسام استشفائية حديثة وتجهيز المستشفى بمعدّات طبية متطوّرة، من أبرزها:

إحداث قسم جراحة الأعصاب الذي انطلق العمل به رسميًا، بما يمكّن من التكفّل بالحالات الدقيقة محليًا.

اقتناء آلة للتحاليل البيوكيميائية لتسريع التشخيص وتحسين دقّة النتائج.

توفير جهاز متطوّر للجراحة بالمنظار بما يعزّز التدخّل الجراحي الأقل خطورة.

توسعة قسم الإنعاش الطبي من 4 إلى 8 أسرّة، استجابة للضغط المتزايد على هذا الاختصاص.

تهيئة فضاء مؤقّت لقسم الاستعجالي لضمان استمرارية الخدمات في أفضل الظروف.

جاهزية عيادة مكافحة الإدمان من حيث البنية الأساسية، في دعم للصحة النفسية ومرافقة المرضى.

