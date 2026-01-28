Français
Anglais
العربية
الأخبار

نقلة نوعية في الخدمات الصحية بڨفصة: المستشفى الجامعي يتعزّز بأقسام متطورة

نقلة نوعية في الخدمات الصحية بڨفصة: المستشفى الجامعي يتعزّز بأقسام متطورة

في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحيّة وتحديث خدماتها وتقريب الاختصاصات الطبية من المواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن جملة من المشاريع والتجهيزات الصحيّة الجديدة لفائدة المستشفى الجامعي بڨفصة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية بالجهة.

وشملت هذه التدخّلات إحداث أقسام استشفائية حديثة وتجهيز المستشفى بمعدّات طبية متطوّرة، من أبرزها:

  • إحداث قسم جراحة الأعصاب الذي انطلق العمل به رسميًا، بما يمكّن من التكفّل بالحالات الدقيقة محليًا.

  • اقتناء آلة للتحاليل البيوكيميائية لتسريع التشخيص وتحسين دقّة النتائج.

  • توفير جهاز متطوّر للجراحة بالمنظار بما يعزّز التدخّل الجراحي الأقل خطورة.

  • توسعة قسم الإنعاش الطبي من 4 إلى 8 أسرّة، استجابة للضغط المتزايد على هذا الاختصاص.

  • تهيئة فضاء مؤقّت لقسم الاستعجالي لضمان استمرارية الخدمات في أفضل الظروف.

  • جاهزية عيادة مكافحة الإدمان من حيث البنية الأساسية، في دعم للصحة النفسية ومرافقة المرضى.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

411
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

357
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
347
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
343
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
307
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
304
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
301
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
299
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
284
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
283
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى