نقل بري دولي: إطلاق خطين جديدين يربطان تونس بالجزائر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن إطلاق خطين بريين دوليين جديدين يربطان بين تونس والجزائر، وذلك في إطار اتفاق تعاون مع المؤسسة الجزائرية للنقل والخدمات.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتسهيل تنقل المسافرين، إضافة إلى دعم الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين التونسي والجزائري.

خط تونس – الجزائر العاصمة

ستنطلق أول رحلة على هذا الخط يوم الخميس 12 مارس 2026، حيث يربط بين تونس العاصمة والجزائر العاصمة مروراً بعدة مدن من بينها الكاف، تاجروين، قلعة سنان، قسنطينة، سطيف وبرج بوعريرج.

ومن المقرر تنظيم رحلتين أسبوعياً في كل اتجاه، حيث تنطلق الحافلات من محطة باب عليوة بتونس يومي الخميس والسبت على الساعة الثامنة مساءً، فيما تنطلق الرحلات من الجزائر العاصمة في نفس اليومين والتوقيت.

خط تونس – عنابة

أما الخط الثاني فيربط تونس العاصمة بمدينة عنابة، وستنطلق أول رحلة يوم الجمعة 13 مارس 2026 مروراً بعدة مناطق، من بينها باجة، جندوبة، عين دراهم، ببوش، العيون، القالة (الطارف)، عين العسل وبن مهيدي.

وسيتم تنظيم أربع رحلات أسبوعياً في كل اتجاه، حيث تنطلق الحافلات من محطة باب سعدون أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على الساعة السابعة صباحاً، فيما تغادر الرحلات من عنابة في الأيام نفسها والتوقيت ذاته.

دعوة للحجز المسبق

ودعت الشركة المسافرين إلى القيام بالحجز المسبق عبر محطتي النقل البري في باب سعدون وباب عليوة أو عبر مختلف الوكالات التجارية التابعة لها، مع ضرورة الاستظهار بجواز سفر ساري المفعول عند السفر.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



