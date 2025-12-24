نمر تونس تطلق عصر التنقل المستدام مع مجموعة السيارات الجديدة من DFSK

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في احتفال كبير أقيم بقاعة عرضها بعين زغوان قدمت شركة نمر الوكيل الرسمي لشركة DFSK في تونس نقطة تحول تاريخية لخدمة مفهوم التنقل الأخضر في بلادنا والذي يرتكز على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال تسويق وسائل نقل صديقة للبيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد دارت هذه الاحتفالية بحضور نائب رئيس مجموعة SERES، و كانت فرصة للكشف عن نوعين رائدين في عالم السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة :سيارة الدفع الرباعي العائلية الهجينة ذات 7 مقاعد E5 PHEV والشاحنة متعددة الاستعمالات EC75 الكهربائية 100%.

وقد جسد هذا الحدث استراتيجية DFSK العالمية التي تركز على الابتكار والاعتماد على الطاقة النظيفة، ليتم الإعلان عن الانطلاق الرسمي عن عصر سيارات الطاقة الجديدة (NEV) في السوق التونسية.

سياق تشريعي ملائم ورؤية دولية

وقد قدم ممثل DFSK الرؤية الإستراتيجية لهذه الشركة وأعطى لمحة عن تاريخ مجموعة SERES، مما عزز المصداقية في قيمة هذه المنتوجات الجديدة. وتصل هذه النماذج الجديدة إلى تونس في سياق ملائم، تدعمه رغبة من الدولة لتشجيع التنقل الأخضر من خلال الحوافز الضريبية والتشجيعات لتوريد مثل هذه السيارات الصديقة للبيئة، ولا سيما تلك المنصوص عليها في قانون المالية 2026.

علما بأن مجموعة DFSK سوقت هذه النوعيات من السيارات في العديد من الدول الأوروبية مثل الدنمارك وإيطاليا و فنلندا و أثبتت جدوى هذه التقنيات في دول عديدة حول العالم .

DFSK E5 PHEV السيارة الهجينة القابلة لإعادة الشحن العائلية :

النموذج الرئيسي لهذا العرض هو DFSK E5 PHEV، وهو عرض فريد في تونس: سيارة رباعية الدفع واسعة تحتوي على 7 مقاعد مزودة بمحرك هجين إضافي (PHEV) تستفيد من المزايا الضريبية.

سعر إطلاق جذاب: يتم تسويق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ابتداءً من 76.900 دينار، وهو سعر يأخذ في الاعتبار الأحكام الضريبية لقانون المالية 2026 .أما هذا العرض فمضمون لأول 100 حريف .

الخصائص التقنية لـ DFSK E5 PHEV :

– المحرك الحراري: 1.5 لتر

– سعة البطارية: 17.52 كيلو وات/ ساعة

– المدى الكهربائي (WLTP): 87 كم

– المدى المشترك: 1150 كم

– القوة: 5 أحصنة

– وسائل الأمان: وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية

مساعدات القيادة: مراقبة ضغط الإطارات، ESC، مساعد تغيير المسار (LCA)، نظام التحذير من النقاط العمياء (BSD)، نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW)، نظام التحذير من حركة المرور المستعرض الخلفي (RCTA) .

الأمان والخيارات: يتم تقديم هذا النموذج في إصدارين Comfort وPrestige (الخيارات الكاملة)، وجميعها مجهزة بحزمة من أنظمة أمان شاملة تتضمن وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام ESC، ونظام المساعدة على تغيير المسار (LCA)،نظام التحذير من النقطة العمياء (BSD) وأنظمة التحذير من الاصطدام المختلفة.

DFSK EC75 EV الحل الكهربائي الاقتصادي للمحترفين :

كما تقدم شركة نمر شاحنة DFSK EC75 وهي شاحنة كهربائية 100% مصممة للخدمات اللوجستية الحضرية الخضراء.

السعر: يبلغ سعر DFSK EC75 84.990 دينارًا تونسيًا

الخصائص التقنية لـ DFSK EC75:

– نوع البطارية: LFP فوسفات الحديد الليثيوم

– سعة البطارية: 50.38 كيلو وات/ ساعة

– المدى (WLTP): 240 كم

– الحمولة: 1210 كلغ

– حجم التحميل: 7.3 م3

وتستفيد هذه السيارات من ضمان استثنائي لمدة 7 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، بما في ذلك ضمان لمدة 8 سنوات أو 200000 كم على البطارية.

الحجز المسبق:

الحجز المسبق لكلا السيارتين مفتوح الآن عبر شركة نمر ويتم الإعلان عن عمليات التسليم الأولى في غضون ثلاثة أسابيع.

نبذة عن شركة نمر :

شركة نمر هي الوكيل الرسمي لمجموعة DFSK في تونس، وقد ركزت استراتيجيتها على دمقرطة التنقل المستدام من خلال تقديم سيارات مبتكرة صديقة للبيئة متكيفة مع احتياجات السوق التونسية متاحة لكل من العائلات و للمحترفين.

عناوين قاعات عرض DFSK و شبكاتها المعتمدة :

1 – عين زغوان: طريق المرسى، GP9، مدينة المهيري، عين زغوان 2045

2 – تونس: 5 شارع الحرفيين، الشرقية الثانية 2035

3- تبرسق: المنطقة الصناعية GP5 بتبرسق

4 – سوسة: 251 طريق تونس، حمام سوسة، 4011

5 – صفاقس: طريق قابس كم 3، صفاقس 3050

6 – قابس: الطريق الوطنية رقم 1، بوشامة 6031

7- جربة: طريق المنارة كم 1، ميدون

* لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالرقم :31313646 أو زيارة موقع DFSK تونس: www.DFSK.tn

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



