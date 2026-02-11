Français
Anglais
العربية
الأخبار

نمو غير مسبوق بـ44٪ في التجارة بين تونس وبراغ خلال 2025

نمو غير مسبوق بـ44٪ في التجارة بين تونس وبراغ خلال 2025

شهدت العلاقات التجارية بين تونس و الجمهورية التشيكية تطورًا لافتًا خلال سنة 2025، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي حوالي 728 مليون يورو، مسجلًا زيادة تفوق 44٪ مقارنة بالسنة الماضية.

وأظهرت المعطيات الرسمية تسجيل ارتفاع في الصادرات التونسية نحو الجمهورية التشيكية بنسبة 55٪، في مؤشر يعكس تحسن تموقع المنتوج التونسي في السوق التشيكية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات التشيكية إلى تونس بنسبة تقارب 30٪، مما يؤكد الديناميكية المتنامية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتصدر الجمهورية التشيكية أساسًا إلى تونس الآلات ووسائل النقل والمكونات الصناعية والمنتجات الكيميائية، إلى جانب مجموعات تكنولوجية متخصصة، بما يعكس الطابع الصناعي المتقدم لاقتصادها.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

