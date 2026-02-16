Français
نمو مدفوع بعدد الوافدين من السياح الجزائريين والليبيين: تونس تسجل 29,1 مليون ليلة سياحية مقضاة سنة 2025

وفقًا لبيانات رسمية، سجّل النشاط السياحي خلال سنة 2025 مزيدًا من التعزيز، وهو ما تؤكده مواصلة المؤشرات الرئيسية للقطاع منحاها الإيجابي.

وقد تطوّر إجمالي الليالي المقضاة في تونس خلال سنة 2025 بنسق مماثل لما تم تسجيله سنة 2024، مسجّلًا زيادة بنسبة 7,2% (مقابل 7,3%)، ليبلغ 29,1 مليون ليلة.

كما ارتفع عدد السياح غير المقيمين بنسبة 10,4% مقابل 9,5% قبل سنة، ليصل إلى 11,3 مليون زائر، مقارنة بنحو 10,3 ملايين سنة 2024.

ويعود هذا التحسّن أساسًا إلى ارتفاع عدد الوافدين من السياح المغاربيين بنسبة 13,1% مقابل 5,8%، ليبلغ 6,4 ملايين زائر، لا سيما الليبيين الذين ارتفع عددهم بنسبة 10,8% مقابل تراجع بـ6,8% في السنة السابقة، إضافة إلى الجزائريين الذين زاد عددهم بنسبة 14,6% مقابل 15,5%.

في المقابل، ارتفع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 7,3% سنة 2025 مقابل 17,3% قبل سنة، ليبلغ 3,2 ملايين زائر، في تباطؤ شمل أبرز الجنسيات الأوروبية، على غرار الفرنسيين (+5,7% مقابل +6,5%)، والإيطاليين (+10,4% مقابل +18,9%)، والإنقليز (+36,6% مقابل +68%).

أما بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، فقد بلغ عدد الوافدين منهم 1,4 مليون مقابل 1,3 مليون قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 5% مقابل 8,3% سنة 2024.

