نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها

شهدت منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية حادثًا مأساويًا، أسفر عن وفاة الفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق داخل شقتها، ما أدى إلى إصابتها بحالة اختناق شديدة نتيجة تصاعد الدخان.

وباشرت الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تم نقل جثمان الفنانة الراحلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وصدور التقرير النهائي الذي يحدد أسباب الحريق وملابساته.

ووفق شهادات عدد من الجيران، فإن الفنانة كانت قد خضعت لعملية جراحية حديثة أثرت على قدرتها على الحركة، وهو ما حال دون تمكنها من مغادرة الشقة فور اندلاع النيران. وأوضح الشهود أن الحريق يرجح أن يكون ناتجًا عن اشتعال مواد بلاستيكية داخل المسكن، ما تسبب في تصاعد كثيف للدخان خلال وقت قصير.

وأضافت المصادر ذاتها أن زوج الفنانة تمكن من النجاة بعد خروجه من إحدى نوافذ الشقة، حيث استغاث بالجيران الذين حاولوا التدخل لإنقاذ الضحية، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

