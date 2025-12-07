Français
Anglais
العربية
الأخبار

نواب الجهات و الأقاليم يصادقون على قانون المالية لسنة 2026

نواب الجهات و الأقاليم يصادقون على قانون المالية لسنة 2026

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على قانون المالية لسنة 2026 برمته، خلال جلسة عامة تواصلت أشغالها منذ ظهر أمس، الجمعة، بمواققة 64 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب.

و صادق النواب قبل ذلك على الفصل 110، الذي ينص على بداية تطبيق الفصول بداية من غرة جانفي 2026، باستثناء الفصلين 56 الخاص بمنحة المتقاعدين والفصل 61 المتعلق بصندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري لينطلق تطبيقهما بداية من جانفي 2027.

و أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، عماد الدربالي، ضرورة العودة الى المجالس المحلية للتعريف بمزايا قانون المالية واليات تنفيذ فصوله مع دعم التواصل مع اعضاء الحكومة وفتح النقاش حول امهات القضايا التي تهم التونسيين وتذليل الصعوبات وتنمية روح البذل و العطاء و دفع المبادرة و الاستثمار لتحقيق النمو المنشود.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

561
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

321
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
310
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
307
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية
294
الأخبار

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب
287
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
281
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
277
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟
276
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
275
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى