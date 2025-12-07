نواب الجهات و الأقاليم يصادقون على قانون المالية لسنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على قانون المالية لسنة 2026 برمته، خلال جلسة عامة تواصلت أشغالها منذ ظهر أمس، الجمعة، بمواققة 64 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب.

و صادق النواب قبل ذلك على الفصل 110، الذي ينص على بداية تطبيق الفصول بداية من غرة جانفي 2026، باستثناء الفصلين 56 الخاص بمنحة المتقاعدين والفصل 61 المتعلق بصندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري لينطلق تطبيقهما بداية من جانفي 2027.

و أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، عماد الدربالي، ضرورة العودة الى المجالس المحلية للتعريف بمزايا قانون المالية واليات تنفيذ فصوله مع دعم التواصل مع اعضاء الحكومة وفتح النقاش حول امهات القضايا التي تهم التونسيين وتذليل الصعوبات وتنمية روح البذل و العطاء و دفع المبادرة و الاستثمار لتحقيق النمو المنشود.

