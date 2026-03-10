Français
نواب يطالبون بإصدار بيان عن مجلس نواب الشعب يُدين الاعتداء “الصهيوني الإمبريالي” على إيران ولبنان

تداولت الجلسة العامة التي عقدها مجلس نوّاب الشعب اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 جلسة عامة برئاسة العميد إبراهيم بودربالة في النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال والمتعلّقة بتداعيات الحرب الصهيوأمريكية على البلاد التونسية.

وحسب تدوينةٍ لمجلس نوّاب الشعب، عبّر عدد من النواب عن استنكارهم ورفضهم لما وصفوه بالعدوان على إيران، وبالاعتداءات على لبنان، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب اللبناني.

 كما دعوا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمناصرة لبنان وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية دعماً لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وطالبوا كذلك بإصدار بيان عن مجلس نواب الشعب يُدين الاعتداء الصهيوني الإمبريالي على إيران ولبنان، لما يمثّله من انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة ولحق الشعوب في تقرير مصيرها.

