نواب ينتقدون عدم تطوير الخطاب الديني..وزير الشؤون الدينية يُجيب [فيديو]

أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، أنّ تطوير الخطاب الديني يتم وفق خطة عمل تشمل ميثاق شرف الإمام الخطيب، ودليل الإمام، والوثيقة المرجعية للخطب، إضافة إلى مراسلات دورية، وذلك في إطار نشر قيم التسامح ومواكبة تطورات المجتمع.

وشدّد الوزير أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مهمة الشؤون الدينية على أن الوزارة تعمل على نشر الخطاب الديني المعتدل مؤكدا على أنّ الإمام الخطيب يظلّ حرّاً في اختيار موضوع الخطبة، مع توجيه الوزارة لهم أحياناً نحو مواضيع تُعنى بالسلوك المدني والأخلاق الحميدة.

وأكد الوزير انخراط الوزارة في مختلف اللجان الوطنية المعنية بالوعي الديني، وإنتاج ومضات توعوية تنشر على الموقع الرسمي للوزارة.

نواب ينتقدون عدم تطوير الخطاب الديني

يذكر أن عددا من النواب انتقدوا ضعف عمل وزارة الشؤون الدينية على تطوير الخطاب الديني.

حيث طالب نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون وزارة الشؤون الدينية بتوحيد خطبة الجمعة والحديث عن ظاهرة الرهان الإلكتروني والقمار والمخدرات والتفكك الأسري وقطع الأرحام وأكل المواريث والخدمة الوطنية وقيمة العمل.

وحمّل النائب وزارة الشؤون الدينية مسؤوليتها في توحيد الخطاب والتوجه الديني وفي تحقيق مقاصد الدين الحنيف بحماية العرض والنفس والمال والحرية.

