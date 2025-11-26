Français
Anglais
العربية
تونس

نواب ينتقدون عدم تطوير الخطاب الديني..وزير الشؤون الدينية يُجيب [فيديو]

أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، أنّ تطوير الخطاب الديني يتم وفق خطة عمل تشمل ميثاق شرف الإمام الخطيب، ودليل الإمام، والوثيقة المرجعية للخطب، إضافة إلى مراسلات دورية، وذلك في إطار نشر قيم التسامح ومواكبة تطورات المجتمع.

وشدّد الوزير أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مهمة الشؤون الدينية على أن الوزارة تعمل على نشر الخطاب الديني المعتدل مؤكدا على أنّ الإمام الخطيب يظلّ حرّاً في اختيار موضوع الخطبة، مع توجيه الوزارة لهم أحياناً نحو مواضيع تُعنى بالسلوك المدني والأخلاق الحميدة.

وأكد الوزير انخراط الوزارة في مختلف اللجان الوطنية المعنية بالوعي الديني، وإنتاج ومضات توعوية تنشر على الموقع الرسمي للوزارة.

نواب ينتقدون عدم تطوير الخطاب الديني

يذكر أن عددا من النواب انتقدوا ضعف عمل وزارة الشؤون الدينية على تطوير الخطاب الديني.

حيث طالب نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون وزارة الشؤون الدينية بتوحيد خطبة الجمعة والحديث عن ظاهرة الرهان الإلكتروني والقمار والمخدرات والتفكك الأسري وقطع الأرحام وأكل المواريث والخدمة الوطنية وقيمة العمل.

وحمّل النائب وزارة الشؤون الدينية مسؤوليتها في توحيد الخطاب والتوجه الديني وفي تحقيق مقاصد الدين الحنيف بحماية العرض والنفس والمال والحرية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

426
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

406
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
337
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني
276
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى