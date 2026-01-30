Français
اقتصاد وأعمال

نوفلار تطلق عرضا حصريا مخصصا لبرنامج الوفاء Jasmin

في إطار سعيها لضمان وفاء حرفائها، تطلق نوفلار عرضا استثنائيا موجّها لمسافريها الذين لم ينضموا بعد إلى برنامج الوفاء “Jasmin”.

ويمثّل هذا العرض الذي يمتد من 29 جانفي إلى 12 فيفري 2026، فرصة فريدة تمكّن حرفاء نوفلار من تثمين رحلاتهم التي قاموا بها طيلة سنة 2025، واسترجاع نقاطهم غير المحتسبة، إضافة إلى الحصول على مكافآت «Milestones»* مباشرة بعد الانخراط.

  • 3 رحلات*: 10 كغ من الأمتعة الإضافية مجانا
  • 7رحلات *: وجبة مجانية على متن الطائرة
  • 10 رحلات *: الدخول المجاني إلى قاعة الـVIP

شروط العرض:

  • يشمل هذا العرض كلّ عملية انخراط في برنامج الوفاءJasmin تتم خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي إلى 12 فيفري 2026.
  • يتعيّن استرجاع الرحلات عبر خانة النقاط غير المحتسبة(Points manquants) على المنصّة الإلكترونية  https://www.nouvelair.com/fr/jasmin، أو من خلال نقاط بيع نوفلار، أو بالاتصال بخدمة الحرفاء.
  • يمكن الاحتفاظ بمكافآت«Milestones» ومراكمتها.
  • تتمتّع كل مكافأة بصلاحية تمتد إلى 12 شهرا بداية من تاريخ تسلّم رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني.

وللإشارة فإنّ نوفلار تعمل باستمرار على تطوير برنامج الوفاء «Jasmin» من خلال إثراء خصائصه وتقديم مزايا متجدّدة وأكثر استقطابا للمسافرين.

للاتصال والاستفسار:

لمزيد من المعلومات، يمكن للمسافرين:

  • الاتصال بفريقJasmin هاتفيا على الرقم: +216 36 020 980 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
  • التواصل مع مصلحة الحرفاء على الأرقام التالية:

+216 36 020 920/ +33 1 87 64 10 00 / +44 20 45 78 12 11

  • التوجّه إلى وكالة نوفلار بمركز العمران الشمالي، أو إلى نقاط البيع الخاصة بنوفلار في مطارات تونس قرطاج، المنستير وجربة.

حول شركة نوفلار:

تأسست شركة nouvelair سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس.

وتُسيّر رحلاتها انطلاقا من ثلاث مطارات دولية في تونس: تونس قرطاج، المنستير وجربة، نحو أكثر من 40 وجهة منتظمة عبر ثلاث قارات.

