نوفلار تطلق عرض الـ Black Friday: تخفيض 30% على كامل شبكتها

بمناسبة الـBlack Friday، تطلق نوفلار عرضا استنثنائيا يتمثل في تخفيض بنسبة 30% على السعر دون احتساب الضرائب لجميع الرحلات على كامل شبكتها انطلاقا من وإلى تونس.

تفاصيل العرض:

· فترة البيع: من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2025.

· فترة السفر: من 27 نوفمبر 2025 إلى 31 مارس 2026 (باستثناء فترات العطل المدرسية)

· الوجهات: كامل شبكة نوفلار، بما في ذلك فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، إيطاليا، سويسرا، إسبانيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، الجزائر، المغرب، من وإلى تونس.

· التغيير / الإلغاء: وفقا لشروط الأسعار المعمول بها حسب الوجهة والعرض المختار.

ومن خلال هذا العرض، تمكّن نوفلار مسافريها من التخطيط المبكّر للسفر بأسعار منخفضة، سواء لرحلة سياحية أو العودة للقاء الأهل في الوطن أو حتى لقضاء عطلة قصيرة. وتكون الفرصة المثالية لاكتشاف مدن جديدة والاستمتاع بلحظات مميزة مع العائلة والأصدقاء.

للحجز والاستفسار:

· موقع الواب: www.nouvelair.com.

· تطبيق نوفلار على الهاتف الجوال.

· الاتصال بمصلحة الحرفاء (+216 36 020 920):

· عبر وكالة نوفلار بالمركز العمراني الشمالي، أو من خلال نقاط البيع الخاصة بنوفلار في مطارات تونس قرطاج، المنستير، وجربة.

· أو إحدى وكالات الأسفار المعتمدة.

حول شركة نوفلار:

تأسست شركة nouvelair سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس.

وتُسيّر رحلاتها انطلاقًا من ثلاث مطارات دولية في تونس: تونس قرطاج، المنستير وجربة، وتخدم أكثر من 40 وجهة منتظمة عبر 3 قارات.

