اقتصاد وأعمال

نوفلار تطلق عرض ترويجي «جانفي الساحر» بتخفيض 30% على كامل شبكتها

نوفلار تطلق عرض ترويجي «جانفي الساحر» بتخفيض 30% على كامل شبكتها

تطلق نوفلار مع بداية سنة 2026 عرضها الترويجي “جانفي الساحر”، الذي يمثل دعوة للسفر نحو وجهات عديدة بتخفيض يصل إلى 30% على كامل شبكتها.

يتيح هذا العرض للمسافرين فرصة التخطيط المسبق لرحلاتهم والاستفادة من أسعار مخفّضة على تذاكر كامل شبكتها.

تفاصيل العرض:

• التخفيض: 30% على السعر دون احتساب الأداءات

• فترة البيع: من 08 إلى 20 جانفي 2026

• فترة السفر: من 08 جانفي إلى 31 أكتوبر 2026

• الوجهات المعنيّة: فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، إيطاليا، سويسرا، إسبانيا، تركيا، الجزائر والمغرب، من وإلى الأراضي التونسية.

• التغيير/الإلغاء: وفق الشروط التعريفية المعمول بها حسب الوجهة والعرض المختار.

للحجز والاستفسار:

• موقع الواب: www.nouvelair.com.

• تطبيق نوفلار على الهاتف الجوال.

• الاتصال بمصلحة الحرفاء (+216 36 020 920):

• عبر وكالة نوفلار بالمركز العمراني الشمالي، أو من خلال نقاط البيع الخاصة بنوفلار في مطارات تونس قرطاج، المنستير، وجربة.

• أو إحدى وكالات الأسفار المعتمدة.

حول شركة نوفلار:

تأسست شركة nouvelair سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس.

وتُسيّر رحلاتها انطلاقا من ثلاث مطارات دولية في تونس: تونس قرطاج، المنستير وجربة، نحو أكثر من 40 وجهة منتظمة عبر 3 قارات.

