نوفلار تطلق عرض ترويجي «جانفي الساحر» بتخفيض 30% على كامل شبكتها

تطلق نوفلار مع بداية سنة 2026 عرضها الترويجي “جانفي الساحر”، الذي يمثل دعوة للسفر نحو وجهات عديدة بتخفيض يصل إلى 30% على كامل شبكتها.
يتيح هذا العرض للمسافرين فرصة التخطيط المسبق لرحلاتهم والاستفادة من أسعار مخفّضة على تذاكر كامل شبكتها.
تفاصيل العرض:
• التخفيض: 30% على السعر دون احتساب الأداءات
• فترة البيع: من 08 إلى 20 جانفي 2026
• فترة السفر: من 08 جانفي إلى 31 أكتوبر 2026
• الوجهات المعنيّة: فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، إيطاليا، سويسرا، إسبانيا، تركيا، الجزائر والمغرب، من وإلى الأراضي التونسية.
• التغيير/الإلغاء: وفق الشروط التعريفية المعمول بها حسب الوجهة والعرض المختار.
للحجز والاستفسار:
• موقع الواب: www.nouvelair.com.
• تطبيق نوفلار على الهاتف الجوال.
• الاتصال بمصلحة الحرفاء (+216 36 020 920):
• عبر وكالة نوفلار بالمركز العمراني الشمالي، أو من خلال نقاط البيع الخاصة بنوفلار في مطارات تونس قرطاج، المنستير، وجربة.
• أو إحدى وكالات الأسفار المعتمدة.
حول شركة نوفلار:
تأسست شركة nouvelair سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس.
وتُسيّر رحلاتها انطلاقا من ثلاث مطارات دولية في تونس: تونس قرطاج، المنستير وجربة، نحو أكثر من 40 وجهة منتظمة عبر 3 قارات.
