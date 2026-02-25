Français
نوفلار تطلق عرض «Vente Flash»: تخفيض بـ30% نحو المملكة المتحدة، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا والجزائر

 تعلن شركة نوفلار عن إطلاق عرضها الترويجي «Vente Flash»، الذي يتيح تخفيضا بنسبة 30% على سعر التذكرة دون احتساب الأداءات.

ويشمل هذا العرض الحجوزات التي يتم إجراؤها من 25 فيفري إلى 2 مارس 2026، على أن تكون فترة السفر بين 25 فيفري و30 جوان 2026.

ومن خلال هذا العرض، تجدد نوفلار التزامها بتوفير حلول سفر مرنة وبأسعار تنافسية تستجيب لتطلعات حرفائها، سواء تعلق الأمر برحلات العمل، أو العطلات السياحية، أو الزيارات العائلية.

تفاصيل العرض:

  • التخفيض:30% على السعر دون احتساب الأداءات
  • فترة الحجز:من 25 فيفري إلى 2 مارس 2026
  • فترة السفر:من 25 فيفري إلى 30 جوان 2026
  • الوجهات المعنية:

o      المملكة المتحدة: لندن

o      بلجيكا: بروكسل

o      سويسرا: جنيف وبازل

o      ألمانيا: برلين، دوسلدورف، فرانكفورت وميونيخ

o      الجزائر: الجزائر العاصمة ووهران

(من وإلى الأراضي التونسية)

  • التغيير/الإلغاء:وفق الشروط التعريفية المعمول بها حسب الوجهة والعرض المختار.

لاقتناء التذاكر والحصول على المعلومات:

  • الموقع الرسمي: www.nouvelair.com
  • تطبيق نوفلار على الهواتف الذكية
  • التواصل مع مصلحة الحرفاء على الأرقام التالية:
    +216 36 020 920
    +33 1 87 64 10 00
    +44 20 45 78 12 11
  • التوجّه إلى وكالة نوفلار بمركز العمران الشمالي، أو إلى نقاط البيع الخاصة بنوفلار في مطارات تونس قرطاج، المنستير وجربة
  • أو إحدى وكالات الأسفار المعتمدة

حول شركة نوفلار:

تأسست شركة nouvelair سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس.

وتُسيّر رحلاتها انطلاقا من ثلاث مطارات دولية في تونس: تونس قرطاج، المنستير وجربة، نحو أكثر من 40 وجهة منتظمة عبر ثلاث قارات.

