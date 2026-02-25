نوفلار تطلق عرض «Vente Flash»: تخفيض بـ30% نحو المملكة المتحدة، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا والجزائر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعلن شركة نوفلار عن إطلاق عرضها الترويجي «Vente Flash»، الذي يتيح تخفيضا بنسبة 30% على سعر التذكرة دون احتساب الأداءات.

ويشمل هذا العرض الحجوزات التي يتم إجراؤها من 25 فيفري إلى 2 مارس 2026، على أن تكون فترة السفر بين 25 فيفري و30 جوان 2026.

ومن خلال هذا العرض، تجدد نوفلار التزامها بتوفير حلول سفر مرنة وبأسعار تنافسية تستجيب لتطلعات حرفائها، سواء تعلق الأمر برحلات العمل، أو العطلات السياحية، أو الزيارات العائلية.

تفاصيل العرض:

التخفيض: 30% على السعر دون احتساب الأداءات

30% على السعر دون احتساب الأداءات فترة الحجز: من 25 فيفري إلى 2 مارس 2026

من 25 فيفري إلى 2 مارس 2026 فترة السفر: من 25 فيفري إلى 30 جوان 2026

من 25 فيفري إلى 30 جوان 2026 الوجهات المعنية:

o المملكة المتحدة: لندن

o بلجيكا: بروكسل

o سويسرا: جنيف وبازل

o ألمانيا: برلين، دوسلدورف، فرانكفورت وميونيخ

o الجزائر: الجزائر العاصمة ووهران

(من وإلى الأراضي التونسية)

التغيير/الإلغاء:وفق الشروط التعريفية المعمول بها حسب الوجهة والعرض المختار.

لاقتناء التذاكر والحصول على المعلومات:

الموقع الرسمي: www.nouvelair.com

تطبيق نوفلار على الهواتف الذكية

التواصل مع مصلحة الحرفاء على الأرقام التالية:

+216 36 020 920

+33 1 87 64 10 00

+44 20 45 78 12 11

+216 36 020 920 +33 1 87 64 10 00 +44 20 45 78 12 11 التوجّه إلى وكالة نوفلار بمركز العمران الشمالي، أو إلى نقاط البيع الخاصة بنوفلار في مطارات تونس قرطاج، المنستير وجربة

أو إحدى وكالات الأسفار المعتمدة

حول شركة نوفلار:

تأسست شركة nouvelair سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس.

وتُسيّر رحلاتها انطلاقا من ثلاث مطارات دولية في تونس: تونس قرطاج، المنستير وجربة، نحو أكثر من 40 وجهة منتظمة عبر ثلاث قارات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



