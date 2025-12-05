Français
اقتصاد وأعمال

نوفلار تعلن عن عرض تعريفي جديد من وإلى تركيا

نوفلار تعلن عن عرض تعريفي جديد من وإلى تركيا

تطلق نوفلار عرضا تعريفيا جديدا يمكّن مسافريها من وإلى تركيا من رحلات أكثر مرونة، حيث يمنحهم مزيدا من الخيارات في برمجة سفرهم.

بفضل هذا العرض الجديد، أصبح بإمكان كل مسافر اختيار واحدة من ثلاث فئات مقترحة تتماشى مع احتياجاته المختلفة.

حيث تقترح نوفلار 3 فئات جديدة:

Light : لسفر خفيف

        حقيبة يد 8 كغ

الخيار الأنسب للرحلات السريعة والإقامات القصيرة.

Easy : لسفر سهل وذكي

        حقيبة يد 8 كغ

        حقيبة مسجلة 20 كغ

خيار متوازن يوفر حرية أثناء السفر.

Easy Max : لسفر براحة قصوى

        حقيبة يد 8 كغ

        حقيبتان مسجلتان 20 كغ لكل واحدة

الاختيار الأمثل للتسوّق أو للرحلات الطويلة.

هذا العرض التعريفي الجديد يمكّن نوفلار من توفير خيارات سفر أكثر مرونة ومزيدا من التكيّف مع احتياجات المسافرين، لضمان تجربة سفر على المقاس.

 للحجز والاستفسار:

·       موقع الواب:  www.nouvelair.com.

·       تطبيق نوفلار على الهاتف الجوال.

·       الاتصال بمصلحة الحرفاء (+216 36 020 920):

·       عبر وكالة نوفلار بالمركز العمراني الشمالي، أو من خلال نقاط البيع الخاصة بنوفلار في مطارات تونس قرطاج، المنستير، وجربة.

·       أو إحدى وكالات الأسفار المعتمدة.

