Français
Anglais
العربية
الأخبار

نوفمبر و ديسمبر 2025: الدّيوانة التونسية تحجز كميات هامة من الكوكايين و الزّطلة

تمكّنت مصالح الديوانة بالمعابر الحدودية و بالحرس الديواني خلال شهري نوفمبر و ديسمبر 2025، من حجز كميات هامة من المواد المخدرة و تحديدا من مادتي الكوكايين والقنب الهندي ( الزطلة)، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للدّيوانة.

حيث حجزت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي بالتنسيق مع مصالح الاستعلامات الديوانية 100 كلغ من مخدر القنب الهندي مخفية على متن سيارة يقودها مسافر يحمل جنسية أجنبية قادم إلى تونس من ميناء جنوة.
وتمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي ببوشبكة من إحباط محاولة تهريب 10.5 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي وذلك عند استعدادها للدخول إلى التراب الوطني.
وقامت مصالح الحرس الديواني بالصخيرة بضبط سيارة تم اثر تفتيشها العثور على 7 كلغ من مخدر الكوكايين.
وتمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من حجز 6 كلغ من مخدر الكوكايين تم ضبطها مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي، حيث تم التفطّن إلى وجود خمس لفات تحتوي على كمية المادة المخدرة داخلها.
وحجزت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة 4 كلغ من مخدر الكوكايين مخفية على متن سيارة عند استعدادها للدخول إلى التراب الوطني.
كما حجزت مصالح الديوانة بمطار جربة جرجيس 400 غرام من مخدر القنب الهندي (الزطلة ) وأكثر من 470 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر عند استعداده للدخول إلى التراب الوطني.
و تم تحرير محاضر حجز في الغرض وأذنت مصالح النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملفات إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

668
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

349
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
342
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
340
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
312
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
301
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
286
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
285
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
277
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
273
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى