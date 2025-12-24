نوفمبر و ديسمبر 2025: الدّيوانة التونسية تحجز كميات هامة من الكوكايين و الزّطلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّنت مصالح الديوانة بالمعابر الحدودية و بالحرس الديواني خلال شهري نوفمبر و ديسمبر 2025، من حجز كميات هامة من المواد المخدرة و تحديدا من مادتي الكوكايين والقنب الهندي ( الزطلة)، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للدّيوانة.

حيث حجزت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي بالتنسيق مع مصالح الاستعلامات الديوانية 100 كلغ من مخدر القنب الهندي مخفية على متن سيارة يقودها مسافر يحمل جنسية أجنبية قادم إلى تونس من ميناء جنوة.

وتمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي ببوشبكة من إحباط محاولة تهريب 10.5 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي وذلك عند استعدادها للدخول إلى التراب الوطني.

وقامت مصالح الحرس الديواني بالصخيرة بضبط سيارة تم اثر تفتيشها العثور على 7 كلغ من مخدر الكوكايين.

وتمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من حجز 6 كلغ من مخدر الكوكايين تم ضبطها مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي، حيث تم التفطّن إلى وجود خمس لفات تحتوي على كمية المادة المخدرة داخلها.

وحجزت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة 4 كلغ من مخدر الكوكايين مخفية على متن سيارة عند استعدادها للدخول إلى التراب الوطني.

كما حجزت مصالح الديوانة بمطار جربة جرجيس 400 غرام من مخدر القنب الهندي (الزطلة ) وأكثر من 470 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر عند استعداده للدخول إلى التراب الوطني.

و تم تحرير محاضر حجز في الغرض وأذنت مصالح النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملفات إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

