نيجيريا تتقدّم بشكوى إلى الفيفا ضد الكونغو الديمقراطية

تقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا ، طالب فيها بإعادة النظر في نتيجة المباراة الفاصلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ومنح نيجيريا بطاقة التأهل إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 بدلاً من الكونغو.

و أكد الاتحاد النيجيري، في التماسه، أن منتخب الكونغو الديمقراطية أشرك عدداً من اللاعبين مزدوجي الجنسية خلال المباراة الفاصلة التي حسمت بطاقة التأهل إلى الملحق، دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير ولائهم الدولي، ما يضع قانونية مشاركتهم محل شك وفق لوائح فيفا.

و اتهمت نيجيريا الاتحاد الكونغولي بتقديم معلومات غير دقيقة إلى فيفا بشأن وضع هؤلاء اللاعبين، معتبرة أن الموافقات الصادرة لم تكتمل من الناحية القانونية، وهو ما قد يترتب عليه بطلان مشاركة بعض العناصر في اللقاء الحاسم.

و بحسب ما أفاد به موقع «أفريكا سبورت»، فإن الشكوى النيجيرية تتعلق بتسعة لاعبين من صفوف منتخب الكونغو الديمقراطية يحملون جنسيات مزدوجة، ويُشتبه في تغييرهم ولاءهم الدولي دون استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

و أشار التقرير إلى أن فيفا يدرس الملف حالياً بصورة دقيقة، وسط سيناريوهات محتملة تشمل اعتبار منتخب الكونغو خاسراً للمباراة أو فرض عقوبات و تأديبية أخرى، في حال ثبوت المخالفات.

و في حال اتخاذ قرار ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، لم تتضح بعد آلية تعويض منتخب نيجيريا، سواء بمنحه بطاقة التأهل مباشرة إلى مباريات الملحق المقررة في المكسيك، أو اللجوء إلى مواجهة فاصلة جديدة.

و كان منتخب نيجيريا قد ودّع المنافسة على التأهل عقب خسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة، فيما يستعد منتخب الكونغو لمواجهة الفائز من لقاء كاليدونيا الجديدة و جامايكا ضمن مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

