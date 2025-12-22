Français
Anglais
العربية
الأخبار

نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية

نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الحكومة النيجيرية الاثنين أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة والذي هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق المسيحيين، «قد تم حلّه إلى حد كبير»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

و قال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بمناسبة نهاية العام «لقد حُلّ الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جِدي قائم على الاحترام، تُوّج بتعزيز الشراكة بين أمريكا و نيجيريا».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

568
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]

332
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
318
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات
290
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
284
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
272
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”
261
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: جميع نتائج مباريات الافتتاح
255
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : إلى متى يبقى جزء هام من شارع مصطفى حجيج الذي يربط بين وسط مدينة أريانة و المنزه السادس في حالة  كارثية 
249
الأخبار

رئيس البرازيل : التدخل العسكري في فنزويلا سيفضي إلى كارثة إنسانية
242
اقتصاد وأعمال

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى