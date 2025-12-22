نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الحكومة النيجيرية الاثنين أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة والذي هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق المسيحيين، «قد تم حلّه إلى حد كبير»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
و قال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بمناسبة نهاية العام «لقد حُلّ الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جِدي قائم على الاحترام، تُوّج بتعزيز الشراكة بين أمريكا و نيجيريا».
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب