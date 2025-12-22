نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الحكومة النيجيرية الاثنين أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة والذي هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق المسيحيين، «قد تم حلّه إلى حد كبير»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

و قال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بمناسبة نهاية العام «لقد حُلّ الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جِدي قائم على الاحترام، تُوّج بتعزيز الشراكة بين أمريكا و نيجيريا».

