نيس: إفطار رمضاني يجمع التونسيين احتفالاً بليلة 27 من رمضان

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بنيس وموناكو عن تنظيم مأدبة إفطار جماعي لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية، وذلك احتفالاً بليلة 27 من شهر رمضان المبارك.

ويُنظم هذا اللقاء الرمضاني بالتعاون مع المركز الاجتماعي والثقافي “دار التونسي”، وبمشاركة جمعيتي “أمل وابتسامة” و“أميكال”، وذلك يوم الأحد 15 مارس 2026.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز روح التضامن والتآخي بين أفراد الجالية التونسية في فرنسا، وخلق فضاء للقاء والتواصل خلال الأجواء الروحانية لشهر رمضان.

وأكدت القنصلية أن الدعوة مفتوحة لجميع أفراد الجالية التونسية الراغبين في المشاركة في هذه الأمسية الرمضانية التي تسعى إلى تعزيز الروابط بين التونسيين المقيمين بالخارج.

