نيمار مُهدّد بالغياب عن كأس العالم !!!

كشفت تقارير برازيلية، عن تطورات جديدة بشأن إصابة نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي، التي تعرض لها بعد مشاركته في مباراة ميراسول بالدوري البرازيلي، التي جمعت الطرفين فجر الخميس الماضي و انتهت بالتعادل 1-1.

و سجل النجم نيمار هدف سانتوس في هذا اللقاء أمام ميراسول، قبل أن يتعادل الأخير عن طريق اللاعب رينالدو.

و كشفت صحيفة “غلوبو سبورت”البرازيلية، عن تجدد إصابة البرازيلي نيمار في الغضروف الهلالي للركبة اليسري و هي نفس الإصابة التي تعرض لها خلال فترة تواجده مع الهلال السعودي، وفقًا لما أكدته الفحوصات الطبية.

و أضافت الصحيفة، إن نيمار سيغيب حتى نهاية عام 2025 بعد تجدد إصابته في الغضروف الهلالي للركبة و هو ما يؤكد غيابه عن المباريات الثلاث المتبقية لسانتوس في صراع البقاء بالدوري البرازيلي.

و جاءت انتكاسة نيمار بعد مشاركته في 3 مباريات فقط مؤخراً، فاز خلالها سانتوس على بالميراس و خسر أمام فلامنغو و تعادل مع ميراسول ، قبل أن يشعر اللاعب بآلام في الركبة اليسرى خلال مواجهة ميراسول في 19 أكتوبر.

