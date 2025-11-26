Français
Anglais
العربية
الأخبار

نيمار مُهدّد بالغياب عن كأس العالم !!!

نيمار مُهدّد بالغياب عن كأس العالم !!!

كشفت تقارير برازيلية، عن تطورات جديدة بشأن إصابة نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي، التي تعرض لها بعد مشاركته في مباراة ميراسول بالدوري البرازيلي، التي جمعت الطرفين فجر الخميس الماضي و انتهت بالتعادل 1-1.

و سجل النجم نيمار هدف سانتوس في هذا اللقاء أمام ميراسول، قبل أن يتعادل الأخير عن طريق اللاعب رينالدو.

و كشفت صحيفة “غلوبو سبورت”البرازيلية، عن تجدد إصابة البرازيلي نيمار في الغضروف الهلالي للركبة اليسري و هي نفس الإصابة التي تعرض لها خلال فترة تواجده مع الهلال السعودي، وفقًا لما أكدته الفحوصات الطبية.

و أضافت الصحيفة، إن نيمار سيغيب حتى نهاية عام 2025 بعد تجدد إصابته في الغضروف الهلالي للركبة و هو ما يؤكد غيابه عن المباريات الثلاث المتبقية لسانتوس في صراع البقاء بالدوري البرازيلي.

و جاءت انتكاسة نيمار بعد مشاركته في 3 مباريات فقط مؤخراً، فاز خلالها سانتوس على بالميراس و خسر أمام فلامنغو و تعادل مع ميراسول ، قبل أن يشعر اللاعب بآلام في الركبة اليسرى خلال مواجهة ميراسول في 19 أكتوبر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

406
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

390
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
331
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني
272
أخر الأخبار

غرفة موزّعي قوارير الغاز تهدّد بتعليق نشاطها وتحمّل الدولة مسؤولية تدهور القطاع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى