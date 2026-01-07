Français
Anglais
العربية
الأخبار

نيمار يُجدّد عقده مع سانتوس البرازيلي

نيمار يُجدّد عقده مع سانتوس البرازيلي

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس، بشكل رسمي تجديد عقده قائده نيمار دا سيلفا.

و نشر حساب سانتوس على إكس، فيديو يتضمن أفضل الأهداف التي سجلها النجم نيمار دا سيلفا معلنًا تجديد عقده حتي 31 ديسمبر 2026.

و يبلغ نيمار من العمر 33 عامًا، وكان قد عاد في يناير الماضي إلى نادي طفولته سانتوس، حيث لعب دورًا مؤثرًا في بقاء الفريق ضمن دوري الدرجة الأولى البرازيلي، رغم معاناته من الآلام، مسجلًا 5 أهداف في آخر 4 مباريات.

و بعدها أجرى نيمار عملية جراحية ناجحة بالمنظار في الركبة، في خطوة تهدف لاستعادة لياقته البدنية كاملة، تمهيدًا للعودة إلى المنافسة على مكانه في تشكيلة منتخب البرازيل خلال كأس العالم 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

459
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

394
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
376
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
361
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
293
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
286
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
280
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]
276
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
273
الأخبار

تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي
271
اقتصاد وأعمال

نابل: افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى