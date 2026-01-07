نيمار يُجدّد عقده مع سانتوس البرازيلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس، بشكل رسمي تجديد عقده قائده نيمار دا سيلفا.

و نشر حساب سانتوس على إكس، فيديو يتضمن أفضل الأهداف التي سجلها النجم نيمار دا سيلفا معلنًا تجديد عقده حتي 31 ديسمبر 2026.

و يبلغ نيمار من العمر 33 عامًا، وكان قد عاد في يناير الماضي إلى نادي طفولته سانتوس، حيث لعب دورًا مؤثرًا في بقاء الفريق ضمن دوري الدرجة الأولى البرازيلي، رغم معاناته من الآلام، مسجلًا 5 أهداف في آخر 4 مباريات.

و بعدها أجرى نيمار عملية جراحية ناجحة بالمنظار في الركبة، في خطوة تهدف لاستعادة لياقته البدنية كاملة، تمهيدًا للعودة إلى المنافسة على مكانه في تشكيلة منتخب البرازيل خلال كأس العالم 2026.

