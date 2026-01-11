نيويورك: «أنا مقاتل»… أول كلمات نيكولاس مادورو

يُحتجز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ أسبوع في سجن بمدينة نيويورك، في الولايات المتحدة. وأكد نجله نيكولاس مادورو غيرا، وهو نائب أيضاً، هذا الأحد أنه بصحة جيدة ولا يزال واثقاً. وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحزب الحاكم، قال فيه: «أخبرنا المحامون أنه قوي. يقول والدي: لسنا حزانى».

وأضاف: «لا تحزنوا؛ نحن بخير، نحن مقاتلون». ثم تابع: «أنا مقاتل».

ويأتي ذلك عقب مسيرة مئات من أنصاره، السبت 10 يناير/كانون الثاني، في شوارع كراكاس، للمطالبة بالإفراج عن نيكولاس مادورو وزوجته سيليا، وكذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وبحسب أرقام منظمات غير حكومية والمعارضة، لم تُسجَّل سوى 21 عملية إفراج من إجمالي عدد معتقلين يُقدَّر بين 800 و1,200 شخص. كما نددوا بوفاة أحد هؤلاء السجناء أمس، وهو الشرطي إديسون خوسيه توريس فرنانديز، الذي أُوقف في ديسمبر/كانون الأول 2025 بعد نشره رسائل انتقادية بحق النظام.