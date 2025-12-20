Français
هادية منصور رئيسة جديدة للجامعة التونسية للسباحة

تم انتخاب هادية منصور رئيسة للجامعة التونسية للسباحة للفترة النيابية 2025-2028، وفق ما اعلنت عنه الجامعة عبر صفحتها الرسمية اليوم السبت.

و أضافت الجامعة ان القائمة الوحيدة المترشحة التي تترأسها هادية منصور تحصلت في الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت بتاريخ اليوم 20 ديسمبر 2025 على الأغلبية المطلوبة حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للجامعة.

و تتألف القائمة الفائزة من كل من هادية منصور (رئيسة) ومحمد الميتيجي وريم الوغليسي وماهر الصمعي ويوسف المليح ومحمد طه بن سليمان وعبد الوهاب كمون ومحمد جمعة وعبد الكريم التواتي ومحمد علي بوفايد وانيس الصدود وفتحي بن زكري.

